Acun Ilıcalı büyük kızı Banu'nun yeni yaşını kutladı! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da partideydi Acun Ilıcalı kızı Banu Ilıcalı'nın yeni yaşı küçük bir parti organize etti. Kızı Banu ile pozlarını paylaşan Ilıcalı, duygusal notuyla beğeni topladı.

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4 kız çocuğu ve 1 tane de kız torunu olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı yeni yaşını kutladı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı doğum günününe özel küçük bir kutlama yaptı.

"Babanı bir gün bile üzmedin"

Sosyal medya hesabından kutlamadan kareler yayınlayan Ilıcalı paylaşımında "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Seninle hep gurur duydum. Babanı bir gün bile üzmedin, büyüdükçe bana arkadaş oldun, beni hep mutlu ettin… Daha çok yazarım ama duygularımı ifade etmeye yetmez.. Seni çooook seviyorum" dedi.

Banu Ilıcalı'yı doğum gününde babasının genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da yalnız bırakmadı.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına almış ve Acun Ilıcalı'ya torun sevinci yaşatmıştı.