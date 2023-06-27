Acun Ilıcalı: Çağla ile mutluyum Nereye gitse sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı da yanından ayırmayan Acun Ilıcalı ilişkisi hakkında samimi itirafta bulundu.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan bir süre sonra kendisinden 30 yaş küçük olan Ayça Çağla ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Acun Ilıcalı, Sibel Arna’nın YouTube'da yayınlanan “Ne Olursan Ol, Rahat Ol” programına konuk oldu.

Ünlü televizyoncu, küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilişkisi için samimi itirafta bulundu.

“Çok mutluyum"

Ilıcalı “Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” dedi.

"Hatalarımdan bazı dersler aldım"

Ilıcalı, "İlişki konusunda çok başarılı biri olamadım, bu konularda hatalarımdan bazı dersler alıyorum ve yapmamaya çalışıyorum diyebiliriz" itirafıyla da şaşırttı.