- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Acun Ilıcalı dede oldu
Acun Ilıcalı dede oldu
Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirirken, kızına Begüm adını verdiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 04.07.2020 - 13:55
4 kız babası medya patronu Acun Ilıcalı, dede oldu.
Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, bugün ilk bebeğini kucağına aldı.
KIZINA BEGÜM ADINI VERDİ
Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, annelik heyecanını da basından uzak yaşadı.
Bir kız bebek dünyaya getiren Ilıcalı, çocuğuna Begüm adını verdi.
DOMİNİK PLANI ERTELENDİ
Güzel haberi Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı sosyal medya hesabından duyururken, Dominik’e dönme planı yapan Acun Ilıcalı’nın birkaç gün daha Türkiye’de kalabileceği öğrenildi.