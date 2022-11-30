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    Acun Ilıcalı, Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürledi

    Adana'da Fenerbahçe gecesine katılan Acun Ilıcalı'nın, şarkıcı Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürleyerek paylaşması dikkat çekti
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 12:35
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    Acun Ilıcalı, Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürledi

    Ünlü popçu Derya Uluğ, dün akşam Adana'da düzenlenen Fenerbahçe gecesinde konser verdi. Etkinliğe Acun Ilıcalı ve Ali Koç da katıldı.

    Geceye gelenleri şarkılarıyla coşturan Uluğ, gecede 100. Yıl Marşı'nı okudu, Koç ve Ilıcalı da Fenerbahçe bayrağı salladı.

    Göğüs dekoltesini kapattı

    Sosyal medya hesabından günlük hayatından kareleri paylaşan Acun Ilıcalı, gecede Ali Koç ve Derya Uluğ ile bir araya gelince paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

    Acun Ilıcalı, Derya Uluğ un göğüs dekoltesini sansürledi #1

    Ilıcalı'nın paylaşımındaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim, fotoğraftaki Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini alkış emojileriyle sansürledi.

    Acun Ilıcalı, Derya Uluğ un göğüs dekoltesini sansürledi #2


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