Acun Ilıcalı duyurdu! Furkan Kızılay geri dönüyor

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.
Acun Ilıcalı ise uzun zamandır Twitter hesabı üzerinden Survivor kadrosunu duyuruyor.
Açıklamalarını peş peşe yapan Ilıcalı'dan bir hamle daha geldi...
Furkan Kızılay'ı duyurdu
Acun Ilıcalı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Furkan Kızılay'ın yeniden kadroda olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı;
Sevgili Furkan Survivor All Star’a sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor.. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS’siz yarışmanın sürprizi olabilir.. Gönülden başarılar..
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