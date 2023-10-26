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Acun Ilıcalı duyurdu! Furkan Kızılay geri dönüyor

Acun Ilıcalı duyurdu! Furkan Kızılay geri dönüyor Acun Ilıcalı, Survivor kadrosunu duyurmaya devam ediyor. Ilıcalı bu defa, Furkan Kızılay'ı Twitter hesabından açıkladı.