Acun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim

Ebru Gündeş için Hadise'yi O Ses Türkiye jüriliğinden aldığı konuşulan Acun Ilıcalı'dan açııklama geldi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’nin jürisine Hadise’nin olaylı vedası ve Ebru Gündeş’in yeniden jüri koltuğuna oturması konusunda da ilk kez konuştu.

İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Ilıcalı'nın açıklamalarından ara başlıklar:

"ESTETİK YAPTIRMADIM"

"Hiç estetik yaptırmadım ama, estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok. Tadında estetiği başarılı buluyorum, çünkü fiziksel bazı zorluklara dönüşen durumlar oluyor insanlarda… Orayı da yaptırsam, burayı da yaptırsam 3’er yaş 5’er yaş geriye gideceğim zannediyorlar, ben onun öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Amerika’da Miami’de estetiksiz kadın yok. Ama estetik insanın hayatında olmalı, ama tadında olmalı diye düşünüyorum.

"HADİSE'Yİ İKİ YERDE KULLANAMAM"

Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap’te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir… O Ses Rap projemiz var, Hadise orada yer alacak, aynı ismi 2 yerde kullanma şansımız yok. Dikkat ederseniz biz O Ses Rap’e geçen sene başladık ve geçen sene de jüri üyemiz Hadise’ydi. Hadise’yi biz rapçi olmamasına rağmen O Ses Rap’e koyduk ki, bu şu demek oluyor, rapçi olmamasına rağmen Hadise’yi rap’e koyuyorsak bizim Hadise’ye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta da O Ses Türkiye’de jüri değiştirmemiz lazım, her sene değiştirdik jüriyi, nerdeyse değişmeyen senemiz olmadı diyebilirim. Aynı jüriyle 2 sene çok nadir devam ediyoruz, Hadise’yi buraya koyduk, Ebru’yla bu sene beraber olmak istedik, teklif ettik, kabul etti, Ebru da bu tarafta kaldı. Birisi Rap’te, birisi de baktığın zaman normal O Ses’te”



