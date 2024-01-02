Acun Ilıcalı, genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya yeni fotoğraf paylaştı Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile çektirdiği aşk pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Ünlü televizyoncu Acun lıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Uzun süredir genç aşkıyla mutlu bir beraberlik yaşayan Ilıcalı'dan yeni bir kare geldi.

Her fırsatta aşkını anlatan ve sevgilisini yere göğe sığdıramayan Acun Ilıcalı sevgilisini de yanından ayırmıyor. Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı yayınında da sevgilisi yanında olan Ilıcalı'dan açık pozu geldi.

Acun Ilıcalı'nın genç aşkıyla pozuna hayranlarından beğeni yağdı.

"AK Parti'ye sempatim var"

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı "Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum.

Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum." sözleriyle adından söz ettirmişti.