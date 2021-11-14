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    Acun Ilıcalı, Honki Ponki şarkısını söyledi

    Acun Ilıcalı, Honki Ponki şarkısını söyledi

    O Ses Türkiye programında Honki Ponki şarkısının tamamını ezbere söyleyen Acun Ilıcalı, jüriyi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 12:48
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    Şarkı yarışması O Ses Türkiye'yi sunan Acun Ilıcalı, jüri üyelerini şaşkına çevirdi.

    Çoğu Türkçe şarkıdan uzak olması nedeniyle zaman zaman jüri üyelerinin şakalarına maruz kalan Acun Ilıcalı, söylediği şarkıyla dikkat çekti.

    O Ses Türkiye'nin son bölümünde laf eski pop şarkılardan açıldı.

    HONKİ PONKİ ŞARKISINI EZBERE SÖYLEDİ

    Acun Ilıcalı bu sırada ezbere bildiği şarkı ile herkesi şaşırttı. Honki Ponki şarkısını atlamadan söyleyen Acun Ilıcalı jüriye şoke etti.

    JÜRİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

    Ebru Gündeş "İnanamıyorum" derken Beyaz, Oğuzhan Koç ve Murat Boz da bu anlarda epey şaşırdı.

    Acun Ilıcalı, Honki Ponki şarkısını söyledi VİDEO

    Acun Ilıcalı, Honki Ponki şarkısını söyledi #1

    Acun Ilıcalı, Honki Ponki şarkısını söyledi #2

    Acun Ilıcalı, Honki Ponki şarkısını söyledi #3

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