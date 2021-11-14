O Ses Türkiye programında Honki Ponki şarkısının tamamını ezbere söyleyen Acun Ilıcalı, jüriyi şaşırttı.

Şarkı yarışması O Ses Türkiye'yi sunan Acun Ilıcalı, jüri üyelerini şaşkına çevirdi.

Çoğu Türkçe şarkıdan uzak olması nedeniyle zaman zaman jüri üyelerinin şakalarına maruz kalan Acun Ilıcalı, söylediği şarkıyla dikkat çekti.

O Ses Türkiye'nin son bölümünde laf eski pop şarkılardan açıldı.

HONKİ PONKİ ŞARKISINI EZBERE SÖYLEDİ

Acun Ilıcalı bu sırada ezbere bildiği şarkı ile herkesi şaşırttı. Honki Ponki şarkısını atlamadan söyleyen Acun Ilıcalı jüriye şoke etti.

JÜRİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ebru Gündeş "İnanamıyorum" derken Beyaz, Oğuzhan Koç ve Murat Boz da bu anlarda epey şaşırdı.

Acun Ilıcalı, Honki Ponki şarkısını söyledi VİDEO

