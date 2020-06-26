Acun Ilıcalı ile Aleyna Tilki yemeğe çıktı

O Ses Türkiye jürisinden ayrılan Seda Sayan'ın yerine Aleyna Tilki düşünülüyor.

“Yetenek Sizsiniz” adlı programda tanınan genç şarkı Aleyna Tilki, önceki akşam ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir yemekte buluştu.

SEDA'NIN YERİNE ALEYNA

Ünlü televizyoncuyla bir araya gelmesi merak uyandırdı. İkili, buluşmalarına dair hiçbir açıklama yapmadı. Ilıcalı'nın Tilki'yi Os Ses Türkiye jürisi için ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Genç şarkıcı, kendisine çok fazla oyunculuk teklifi geldiğini söyledi: “Devamlı oyunculuk teklifi alıyorum. Ama kendi yazdığım bir senaryoda oynamak istiyorum. Bir sürü senaryo yazdım. Belki bir gün bir senaryomun yönetmenliğini Ferzan Özpetek yapar. Ben de oynarım.”

"KORONA BİZE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

Ünlü şarkıcı , koronavirüs sayesinde evrenin insanlara mesaj verdiğinden bahsetti: “Evren bize ‘Evinize kapanın, doğayı seyredin. Hayvanlar sizsiz daha mutlu gözüküyor, görün’ diyor. Ama bana çok yabancı gelmedi bu süreç. Amerika’dayken çok yalnız başıma evde kalıyordum. Ayrıca bu süreçte hayata karşı çok fazla kıymet bilmiyormuşum onu anladım.

“En çok sahneye çıkmayı özledim. Koronadan çok insan kaybettik, onun üzüntüsü çok büyük.”