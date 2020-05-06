Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni pozlar

Acun Ilıcalı'nın aralarında 30 yaş fark olan yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni aşk pozları ortaya çıktı.

Son günlerde sık sık magazin basınında konuşulan yeni bir isim de Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya.

TEKNEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun'un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi.

DOMİNİK'TE KALDI

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Şubaşı ile benzerliği dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya'nın Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu ortaya çıkmıştı.

30 YAŞ FARK VAR

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın aralarında 30 yaş fark olan yeni sevgilisi Altunkaya ile olan yeni aşk pozları ortaya çıktı.

Daha önce 3 kez evlilik yapan Acun Ilıcalı'nın son sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni pozları beğeni topladı.