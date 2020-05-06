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    Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni pozlar

    Acun Ilıcalı'nın aralarında 30 yaş fark olan yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni aşk pozları ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2020 - 08:03
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    Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni pozlar

    Son günlerde sık sık magazin basınında konuşulan yeni bir isim de Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya.

    TEKNEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

    20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun'un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi.

    DOMİNİK'TE KALDI

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Şubaşı ile benzerliği dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya'nın Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu ortaya çıkmıştı.

    30 YAŞ FARK VAR

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın aralarında 30 yaş fark olan yeni sevgilisi Altunkaya ile olan yeni aşk pozları ortaya çıktı.

    Daha önce 3 kez evlilik yapan Acun Ilıcalı'nın son sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni pozları beğeni topladı.

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