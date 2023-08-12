Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü, "Canım kızım, seninle her zaman gurur duydum. Beni hep mutlu ettin, iyi ki benim kızımsın… Nice mutlu yaşlarını hep beraber kutlarız inşallah" sözleriyle kutladı.

Son zamanların en gözde isimlerinden olan Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla büyüdü. Kızlarına oldukça düşkün olan ve özel günlerini unutmayan Ilıcalı, kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı. Kızı Leyla'nın doğum gününü duygusal sözlerle kutlayan Acun Ilıcalı, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Leyla kocaman oldu Acun Ilıcalı sosyal medyadan kızı Leyla'yla çektirdiği bir karesini yayınladı. Bu kareyle kızının doğum gününü kutlayan Ilıcalı, şu sözleri not düştü; Canım kızım, seninle her zaman gurur duydum. Beni hep mutlu ettin, iyi ki benim kızımsın… Nice mutlu yaşlarını hep beraber kutlarız inşallah.