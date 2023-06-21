Acun Ilıcalı, kızı Leyla'ya araba aldı Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı'dan kızı Leyla'ya milyonluk hediye..

ensonhaber.com

4 kız çocuğu babası ve bir kız torun sahibi olan Acun Ilıcalı, çocuklarına düşkün bir baba.

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla'ya lüks bir hediye ile sürpriz yaptı.

"Sen yanımda olunca değil"

Leyla Ilıcalı'ya araba hediye eden Acun Ilıcalı, kızıyla İstanbul trafiğine takıldı.

O anları aktif kullandığı Instagram hesabından yayınlayan ünlü televizyoncu, "İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" diye sorduğu kızı Leyla’dan "Sen yanımda olunca değil." cevabını aldı.

Acun ılıcalı'nın kızına hediye ettiği araba sosyal medyada gündem oldu.