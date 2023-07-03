Acun Ilıcalı, kızı Melisa’nın dadısını paylaştı Şeyma Subaşı ile evliliğinden bir kızı bulunan Acun Ilıcalı, Melisa'nın dadısıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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Başarılı iş hayatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, sosyal medyada aktif bir isim.

ünlü televizyoncu bu sefer Şeyma Subaşı ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Melisa'nın fotoğraflarını yayınladı.

2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı annesi ve babası arasında mekik dokuyor. Şeyma Subaşı neredeyse kızı da oraya uçuyor. Babasının da yoğun olarak çalıştığı Melisa Ilıcalı'ya dadısı bakıyor.

"Bir dadıdan daha fazlası"

Acun Ilıcalı son olarak Melisa'nın dadısını öptüğü ve ona sevgi gösterdiği anları paylaştı. Ilıcalı paylaşıma ise "Bir dadıdan daha fazlası" yorumunda bulunarak kalp emojisi de bıraktı.