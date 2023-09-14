Acun Ilıcalı kızlarıyla rap yaptı Rap müziği hem dinlemeyi hem de söylemeyi çok seven Acun Ilıcalı, kızlarıyla şarkı söyledi.

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ensonhaber.com

Kızlarına olan düşkünlüğü ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı 33 yaşındaki Banu Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı 19 yaşındaki Leyla Ilıcalı ile teknede söyledikleri rap şarkıyı, sosyal medya hesabından paylaştı. Ilıcalı'nın yayınladığı video gündem oldu.

Kızlarına çok düşkün

Ünlü televizyoncunun rap yorumuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Çocuklarına olan düşkünlüğü ve sevgisiyle bilinen Acun Ilıcalı, kızlarıyla sık sık zaman geçiriyor ve beraber fotoğraf paylaşıyor.