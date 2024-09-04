Kızı Melisa'nın annesi eski eşi Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, ayrılıktan kısa süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı..
Çift ne kadar ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya çalışsa da ikilinin özel hayatı gündemden düşmüyor.
ACUN ILICALI EVLENDİ
Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturdu.
4. kez evlenen Ilıcalı, Esma Sultan Yalısı'nda mutluluğa yeniden 'evet' dedi.
DÜĞÜNE SÜRAT TEKNESİYLE GELDİLER
Düğün töreninden yayınlanan ilk karelerde Ayça Çağla Altunkaya'nın duru gelinliği ve stili dikkat çekerken, çiftin düğüne sürat motoru ile girmesi de oldukça konuşulanlar arasında yer aldı..
DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ
Öte yandan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etmişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış