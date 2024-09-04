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Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlendi

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlendi Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturdu. Çiftin Esma Sultan Yalısı'nda törene sürat teknesiyle denizden gelmesi ise dikkat çekti.