Acun Ilıcalı, sevgilisine evlilik teklifi etti iddiası Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum gününde evlilik teklifi etti.

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Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etti.

Ünlü televizyoncunun sevgilisine evlilik teklifi ettiği ve Altunkaya’nın teklifi kabul etmesiyle çifte kutlama yaptığı iddia edildi.

Dört olacak

Dördüncü kez nikah masasına oturacak olan Acun Ilıcalı, 3 yıldır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile bu yaz evleneceği konuşuluyor.

3 yıldır birlikte. Acun Ilıcalı’nın sevgilisinin doğum günü kutlamasından paylaştığı fotoğraflarda Altunkaya’nın parmağındaki yüzük de dikkat çekti.

24 oldu

Ilıcalı, 24. yaşına giren sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününden romantik paylaşımlar imza attı.

“Duygularımı bugün kulağına söyledim"

Acun Ilıcalı, sevgilisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.”