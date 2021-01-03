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- Acun Ilıcalı: Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var
Acun Ilıcalı: Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var
- Haber Merkezi
- 03.01.2021 - 14:35
- Güncelleme : 03.01.2021 - 15:06
Medya patronu Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
1 yıl evli kaldığı Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra mutluluğu kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya’da bulan Ilıcalı, “Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var.” dedi.
Ilıcalı, “Bu yoğunluk arasında duygusallığa yer ayırıp oradan besin almam çok önemli. Bizim gibilerin özel hayatında mutluluk yaşaması şart. Çağla’dan o besini alıyorum.” diye konuştu.
SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Şu sıralar Türkiye’de kurduğu dijital platform üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Ilıcalı, son olarak TV8 ekranlarında ‘Yılbaşı Özel’ programını sundu.
Aynı programda Ilıcalı’yı sevgilisi Altunkaya da yalnız bırakmadı.
22 yaşındaki genç sevgilinin eğlenceli halleri zaman zaman ekrana yansırken; Ilıcalı birlikte oldukları bir kareyi de sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.