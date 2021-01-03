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Acun Ilıcalı: Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var

Acun Ilıcalı: Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var

Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilgili ilk kez konuşan Acun Ilıcalı, Bizim gibilerin özel hayatında mutluluk yaşaması şart. Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var. Çağla’dan o besini alıyorum” dedi.