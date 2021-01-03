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    Acun Ilıcalı: Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var

    Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilgili ilk kez konuşan Acun Ilıcalı, Bizim gibilerin özel hayatında mutluluk yaşaması şart. Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var. Çağla’dan o besini alıyorum” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 15:06
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    Acun Ilıcalı: Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var

    Medya patronu Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

    1 yıl evli kaldığı Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra mutluluğu kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya’da bulan Ilıcalı, “Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var.” dedi.

    Ilıcalı, “Bu yoğunluk arasında duygusallığa yer ayırıp oradan besin almam çok önemli. Bizim gibilerin özel hayatında mutluluk yaşaması şart. Çağla’dan o besini alıyorum.” diye konuştu.

    SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

    Şu sıralar Türkiye’de kurduğu dijital platform üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Ilıcalı, son olarak TV8 ekranlarında ‘Yılbaşı Özel’ programını sundu.

    Aynı programda Ilıcalı’yı sevgilisi Altunkaya da yalnız bırakmadı.

    22 yaşındaki genç sevgilinin eğlenceli halleri zaman zaman ekrana yansırken; Ilıcalı birlikte oldukları bir kareyi de sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

    Acun Ilıcalı: Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var #1

    Acun Ilıcalı: Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var #2

    Acun Ilıcalı: Şu an çok mutlu olduğum bir ilişkim var #3

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