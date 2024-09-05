Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününden sonra Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım geldi Acun ılıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın sabahın erken saatinde yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi

Acun Ilıcalı 4. düğününü dillere destan yaptı.

250 kişilik özel düğünde Ayça Çağla Altunkaya günün adeta yıldızıydı. Bütün gözler yeni gelindeyken eski eş Şeyma Subaşı da merak ediliyordu.

Düğünün ertesi günü Şeyma Subaşı'dan sabahın erken saatlerinde bir paylaşım geldi.

Düğün günü kızı Melisa'nın hazırlandığı anları sosyal medyasında paylaşan Subaşı, paylaşımında şunları yazdı:

"GURURLA YAŞIYORUM"

"Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, bu anların ve duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü her şey yerli yerine oturuyor.

Belki de hayatım boyunca aradığım şeyler, içimi derinden rahatsız eden sorular sonunda cevaplarını buluyordur. Cevapların olup olmadığını bilmediğim zamanlarda bile orada olduklarını, beklediklerini biliyordum ve şimdi oluyor.

"HERKES İÇİN DİLEĞİM"

Bu yolculuk güzel, benim gibi, senin gibi ! Herkesin kendine bağlı olmasını, kendini kabul etme seviyesine ulaşmasını, içindeki iyiliğin dıştaki iyiliği çekmesini diliyorum. Herkes için dileğim bu."