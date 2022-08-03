Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu

Survivor 2022 All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya dava açtı.

Survivor 2022 All Star bitti ama tartışmaları bitmiyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması hem seyircilerin hem de yarışmacıların tepkisini almıştı. En büyük tepki ise şampiyonluk adayı Batuhan Karacakaya ve annesinden gelmişti.

Araba davası

Yarışmada 8 yarışmacı 3 milyon liralık otomobil için yarışmış ve kazanan Batuhan Karacakaya olmuştu. İddialara göre Batuhan Karacakaya ,Acun Ilıcalı'ya dava açtı.

1 ay geçti

Tüm sözleşmeleri ve belgeleri mahkemeye sunan Karacakaya'nın, 3 milyon lira değerindeki aracın kendisine verileceğini ama 1 ay geçmesine rağmen herhangi bir anahtar teslimi yapılmadığını öne sürerek davasını açtığı iddia edildi.