Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar yemekte buluştu

Ayvalık'ta Avşar’ı ziyaret eden Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya’nın da yer aldığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Eğlenceli ziyarete Hülya Avşar’ın sözleri damga vurdu.

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte Ayvalık’ta yazlığı bulunan ve tatilini burada geçiren Hülya Avşar'ı ziyaret etti.

Yemekte Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti.

“BÜYÜK BULUŞMA”

Acun Ilıcalı, yemek sırasında fotoğrafı Instagram hesabından “Büyük buluşma” yazarak paylaştı. Avşar ise aynı fotoğraf için "Ayvalık, Hülya, Acun... Geleneksel buluşma" notunu düştü.

Yemek sonrası bir magazin muhabirine röportaj veren Ilıcalı, Hülya Avşar’ın kullandığı bir cümle yüzünden zor duruma düştü.

Hülya Avşar: Acun'u yatağıma attım İZLE

“ACUN’U YATAĞIMA ATTIM”

Ayvalık’taki evinin kapılarının Acun Ilıcalı’ya sonuna kadar açık olduğunu dile getiren Avşar, sonrasında “Acun’u yatağıma attım” dedi.

Masada kahkahalar yükselirken, Acun Ilıcalı’nın tepki vermediği görüldü.