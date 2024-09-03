Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi sosyal medyaya düştü Özel hayatı her zaman merak edilen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi bugün ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Hem iş hayatıyla hem özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'dan yeni haber var.

4 kızı ve 1 kız torunu bulunan 55 yaşındaki ünlü televizyoncu bir kez daha damat oluyor.

Çağla Altunkaya ile uzun zamandır birlikte olan Ilıcalı, evlilik kararı aldı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda evleniyor.

SİYAH DAVETİYE

Merakla beklenen düğünün davetiyesi de ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, sade, siyah fona yazılı bir dijital nikah davetiyesi hazırlattı ve yakın çevresine gönderdi.

4 Eylül Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenecek düğüne iş, sanat ve spor dünyasından çok seçkin bir davetli grubu katılacak.

SİYAH GİYİNİLECEK

Katılan davetlilerden sosyal medya kullanmamaları istendi. Davetiyede, "Lütfen, sosyal medya olmasın." ifadelerini kullanıldı. Ayrıca davetlilerin siyah giyinmeleri de istendi.