Acun Ilıcalı ve yakın dostu Esat Yontunç'un gençlik fotoğrafı! yorum yağdı Esat Yontunç, Acun Ilıcalı ile olan gençlik fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta yaz-kış terlikle gezen Acun Ilıcalı'nın ayakkabı giymesi dikkat çekti.

ensonhaber.com

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yanından ayırmadığı ortağım dediği yakın dostu Esat Yontunç, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 55 yaşına bastı. Esat Yontunç, yakın dostuyla birlikte çektirdiği yıllar önceki bir kareyi paylaştı. Yontunç, altına şu notu düştü:

"İyi ki doğdun iyi ki varsın"

"Evet o uzun 24 gün geçti ve eşitlendik. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Nice beraber mutlu yıllara inşallah."

Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

"Acun Bey ayakkabı giyiyormuş",

İkilinin gençlik fotoğrafı ile ilgili "Acun Bey ayakkabı giyiyormuş", "Zengin olmadan önce" gibi yorumlar yapıldı.