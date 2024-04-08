Acun Ilıcalı, yeniden gündem oldu: "Otomobil almak zorlaştı ama emin olsunlar bizim dönemimizden daha kolay" Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın aylar önce söylediği sözler yeniden konuşuldu. Ilıcalı bir çekimde "Otomobil almak zorlaştı ama emin olsunlar bizim dönemimizden daha kolay" dedi.

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Servetiyle sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı sosyal medyada bir videosu yine olay oldu.

Aylar önce bir yayına konuk olan ve burada çeşitli soruları yanıtlayan Ilıcalı, geçmiş yıllarla günümüzü kıyasladı.

"Bizim dönemimizden kolay"

Ilıcalı videoda, "Otomobil almak zorlaştı ama emin olsunlar bizim dönemimizden daha kolay. Gençlerimiz genç oldukları için bizim dönemimizi yaşamadılar" dedi.

"100 daire vardı, otoparkta 40 araba vardı"

Ilıcalı eskiden araba alma gücü hakkında, "Biz Ataköy'de yaşıyoduk, 100 daire vardı, otoparkta 40 araba vardı. Şu anki koşullar, şu anda araba alma koşulları bir önceki döneme göre biraz zorlaşmış gibi görünüyorken bizim dönemimize göre çok daha fazla avantajlar var" diyerek şunları söyledi:

"Araba teknolojisi tabi çok ilerledi"

"Araba teknolojisi tabi çok ilerledi. Eskiden bizim dönemimizde araba alındığı zaman gerçekten dandik oluyordu. Araba elinde kalırdı. Şimdi artık mesela ucuza araba alıyorsun bakıyorsun adam teknolojiye o arabayı geliştirmiştirmiş. Yani korkunç bir gelişim oldu dünyada."