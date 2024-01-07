Acun Ilıcalı'dan aşk dolu kare geldi Çağla Altunkaya ile ayrılmadıklarının müjdesini veren Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından aşk dolu karesini yayınladı.

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Şeyma Subaşı ile barışan Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya ile ayrıldığı söylendi.

Altunkaya'nın Subaşı'nı kıskandığı ve aşka son verdiği iddia edilmişti.

Ancak işler söylenildiği gibi çıkmadı. Altunkaya ve Ilıcalı'nın ayrılmadığı ortaya çıktı.

Maçtan paylaştı

Acun Ilıcalı, Çağla Altunkaya ile maça gitti ve oradan bir fotoğraf yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı kareye yorum yağarken, Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptığı da söylendi.

Şu sıralar Dominik'te olan Subaşı, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak eski eşini övmüştü.