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    Acun Ilıcalı'dan duygusal Emel Yontuç mesajı

    Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından çocukluk arkadaşı ve iş ortağı Esat Yontuç'un annesi Emel Yontuç'un vefatını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 12:20
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    Acun Ilıcalı'dan duygusal Emel Yontuç mesajı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Esat Yontuç'un annesi Emel Yontuç'un vefatıyla ilgili paylaşımda bulundu.

    "SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

    Emel Yontuç'un fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, Emel Yontuç'un fotoğrafının altına "Sen sadece Esat’ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım.

    "SENİ KIZLARIMA ÖRNEK GÖSTERECEĞİM"

    Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin... Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Mekanın cennet olsun..." notu düştü.

     

    Acun Ilıcalı dan duygusal Emel Yontuç mesajı #1

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