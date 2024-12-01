Acun Ilıcalı'dan eşi Çağla Altunkaya'ya övgüler

Haber Merkezi

Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın programında özel hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.

Eşinin kendisine hep destek olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, başarılarında da katkısı olduğunu belirtti.

"Çağla'nın bu dönemdeki başarımlarımda büyük etkisi var" diyen Ilıcalı, "Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞLA ÇOK OLGUN"

Hülya Avşar da yakın arkadaşı Ilıcalı'yı "Ben Çağla'yı çok seviyorum. Lütfen kimse alınmasın, Çağla çok olgun bir kız. Konuşacağı zamanı biliyor, oturacağı zamanı biliyor" sözleriyle destekledi.

"BENİMLE HEP İLGİLENDİ"

"Senin böyle düşünmen beni ayrıca mutlu etti" diyen Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: