Acun Ilıcalı'dan romantik düğün konuşması! "Tek amacım Çağla'yı mutlu etmek" 4. kez damat olan Acun Ilıcalı, düğün ve after parti hakkında konuştu. Her şeyi kendinin düşündüğünü söyleyen ılıcalı, "ÇAğla mutlu olsun diye yaptım" dedi.

Haber Merkezi

55 yaşındaki başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz akşam Ayça Çağla Altunkaya ile hayatını birleştirdi.

Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen nikâh töreninde davetliler hep ünlü isimlerdi.

Düğünden sonra devam eden After Party'de eğlence tüm hızıyla sürerken Acun Ilıcalı'dan bir itiraf geldi!

"O İSTEMEDİ BEN YAPTIM"

"Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O 'küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım.' dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya, 'daha güzel olsun, daha güzel olsun' dedim." diyerek tüm gecenin organizasyonunu ve ince düşünülmüş detayları anlattı.

"BİLİRSİNİZ BENİ"

After Party'nin gerçekleştiği mekandaki 'bedevi' yazılarına dikkat çeken Ilıcalı "'Bedevi' bizim tanıştığımız yer, bilenler bilir, orda tanımıştık o yüzden...kulüp yaptık adını 'Bedevi' yaptık. Öyle ince detaylar, bilirisiniz beni" diyerek romantikliğini gözler önüne serdi.