Acun Ilıcalı'dan romantik paylaşım! Eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile 4 Eylül 2024'te Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Çiftin nikah şahitliklerini ise yakın arkadaşları Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan üstlenmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Acun Ilıcalı, son olarak eşinin doğum günü için bir paylaşımda bulundu.

"İYİ Kİ HAYATIMDASIN"

Yemekten romantik bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Ilıcalı, "Sevgili eşim, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Yüzün hep gülsün, hep mutlu ol. Enerjini hiç kaybetme." notunu yazdı.

Altunkaya'nın çiçeklerle süslenen doğum günü pastası da dikkatlerden kaçmadı. Ilıcalı'nın paylaşımı, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.