Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya sürpriz kutlama Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, sevgilisine sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

ensonhaber.com Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, 2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı Ilıcalı, Uzun süredir bu birlikteliği devam eden Ilıcalı, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmayan Acun Ilıcalı bu sefer ezber bozdu. "Kulağına söyledim" Sevgilisiyle pozlarını paylaşan ünlü isim "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" dedi.