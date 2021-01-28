Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti

Acun Firarda programından bu yana Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan, Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i olarak da bilinen Birol Doğan görevinden ayrıldı.

Acun Ilıcalı, 20 yıllık dostu ve sağ kolu Birol Doğan'ın istifası ile bir dönemi daha kapattı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Show TV ekranlarından yayınlanan Acun Firarda programından bu yana Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan, Var Mısın Yok Musun programının da Hamdi Bey'i olarak bilinen Birol Doğan istifa etti.

DUYGUSAL SEBEPLERDEN DOLAYI İSTİFA ETTİ

Medya patronunun yıllardır sağ kolu olan Doğan'ın tamamen duygusal sebeplerden ötürü istifa ettiği, ikilinin arasında herhangi bir para mevzusu olmadığı öğrenildi.

20 yıldır abi-kardeş ilişkisi içinde olduğu Birol Doğan'ın istifası ile yalnız kalan Acun Ilıcalı'nın boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu.