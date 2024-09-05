Acun Ilıcalı'nın düğünü Yunan manşetlerinde Ayça Çağla Altunkaya ile dünyaevine giren Acun Ilıcalı'nın düğünü Yunanistan'da da gazete manşetlerini süslerken Ilıcalı'nın eşi ile arasındaki yaş farkına ve 4'üncü kez damat olmasına dikkat çekildi.

Haber Merkezi

Ünlü iş adamı Acun Ilıcalı, bir kez daha dünyaevine girdi...

Kızı Melisa'nın annesi eski eşi Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı'nın, kısa süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile birlikteliği başlamıştı.

Medyanın gündeminden düşmeyen Ilıcalı ve Altunkaya evlilik kararı almıştı.

EVLENDİLER

Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturdu.

4. kez evlenen Ilıcalı, Esma Sultan Yalısı'nda mutluluğa yeniden 'evet' dedi.

SÜRAT TEKNESİYLE GELDİLER

Düğün töreninden yayınlanan ilk karelerde Ayça Çağla Altunkaya'nın duru gelinliği ve stili dikkat çekerken, çiftin düğüne sürat motoru ile girmesi de oldukça konuşulanlar arasında yer aldı..

Düğün, Türkiye kadar yurt dışında da gündem oldu.

DÜĞÜN YUNAN MANŞETLERİNDE

Özellikle Survivor programı ile dünya çapında tanınan Ilıcalı'Nın düğünü, Yunan basınında manşet oldu.

Yunanistan'ın Star Press gazetesi, düğünden kareleri manşetine taşıdı.

"4'ÜNCÜ KEZ DAMAT OLDU"

Konu hakkındaki haberde çiftin yaş farkına dikkat çekilirken, "25 yaşındaki gelin 4'üncü kez damat olan yapımcı Acun Ilıcalı ile evlendi." denildi.

Haberde romantik nitelemesi yapılan Ilıcalı hakkında verilen bilgilerde; 4 evliliği, 3 boşanması ve 4 kızı olduğu bilgileri de yer aldı.