Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın gelinliği ve elbisesi çok konuşuldu! Acun Ilıcalı ile dün akşam hayatını birleştiren Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünde tercih ettiği sade gelinlik çok beğenilirken düğün sırasında giydiği elbisenin fiyatı da sosyal medyayı salladı.

Haber Merkezi

Uzun zamandır aşk yaşayan 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ve 55 yaşındaki Acun Ilıcalı, Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

Hamile olduğuna dair iddiaları yalanlayan Ayça Çağla Altunkaya, düğünde sade görünümüyle herkesi mest etti.

GELİNE TAM NOT

Ayça Çağla Altunkaya'nın sade seçimleri sosyal medyada da gündem oldu. Monique Lhuillier marka gelinlik tercih eden Acun Ilıcalı'nın eşinin gelinliğine yorum yağdı.

Altunkaya'nın doğal güzelliği ve zarafeti sosyal medyada tam not aldı.

PARTİ ELBİSESİ 88 BİN TL

Ilıcalı'nın her fırsatta kendisini çok mutlu ettiğini söylediği eşi Ayça Çağla Altunkaya, düğünün parti bölümünde ise mini bir elbise giydi.

Zarif detaylara sahip elbisenin fiyatı da sosyal medyayı salladı. Altunkaya'nın tercih ettiği after parti elbisesinin fiyatı 88 bin TL idi.