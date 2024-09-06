Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın eski hali! Değişimi sosyal medyada gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın 4. eşi Ayça Çağla Altunkaya gündemden düşmüyor. Çağla Altunkaya şimdi de değişimiyle gündeme geldi.

Haber Merkezi

Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Acun Ilıcalı, gönlünü hemşirelik mezunu Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırmıştı.

Yılın düğünü geçtiğimiz gün gerçekleşti. 4 yıldır beraber olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dünya evine girdi.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecenin sonrasındaki partide gelin Ayça Çağla Altunkaya gece boyunca yerinde durmadı.

SOYADINI HEMEN DEĞİŞTİRDİ

Keyifli geçen gecenin ertesi günü Ayça Çağla Altunkaya hemen soyadını değiştirerek Ilıcalı yaptı.

ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI

Gündemden düşmeyen yeni gelin şimdi de eski haliyle konuşuluyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın yıllardır makyörlüğünü yaptığı Can Yaman'ın eski paylaşımları yeniden gündem oldu.

Ayça Çağla Altunkaya'nın o hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.