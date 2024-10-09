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Haber Merkezi

Geçtiğimiz ay dünyaevine giren Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı'nın bebek beklediği iddia edildi.

Konuya dair peş peşe haberlerin çıkması üzerine, Çağla Altunkaya'dan açıklama geldi.

Altunkaya yaptığı açıklamada, hamilelik haberlerine son noktayı koydu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"BENİM HAMİLELİK HABERİMİ YAPMAKTAN VAZGEÇİN"

Ayça Çağla Altunkaya, konuyla ilgili "Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin." dedi.

"BU İŞLER KISMET"

Snob Magazin'in haberine göre; alışveriş turunda görüntülenen Ayça Çağla Ilıcalı, muhabirlerle sohbet etti.

Ayça Çağla Ilıcalı, “Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz.” diye konuştu.