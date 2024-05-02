Acun Ilıcalı'nın eski eşi fenomen Şeyma Subaşı'dan üstsüz poz geldi! Takipçileri yorum yağdırdı Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden fenomen Şeyma Subaşı, yine kamera karşısına geçti! Subaşı bu defa üstsüz poz verdi.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, kızı Melisa dünyaya geldikten sonra evliliğini noktalamıştı.

İkinci evliliği 5 ay sürmüştü

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın bu evliliği sadece 5 ay sürmüştü.

Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile kısa sürede tek celsede boşanmıştı.

Gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu sefer soyundu.

Sürekli tatilde olan Subaşı, bu sefer pozlarıyla gündemde. Üstsüz şekilde poz vererek fiziğini sergileyen Şeyma Subaşı, sosyal medyayı salladı.

"Bayan fizik"

Acun Ilıcalı'nın eski eşini gören Yasemin Allen, dayanamayarak "Bayan fizik" yorumunda bulundu. Fiziğine övgüler alan Şeyma Subaşı'nın sigara içmesi ise eleştirildi.