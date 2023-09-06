Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı hastanelik oldu Acun Ilıcalı'nın 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz ve 2007 doğumlu kızı Yasemin Ilıcalı zehirlendi.

ensonhaber.com Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 2003-2016 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı, Bodrum'da tatil yaparken hastanelik oldu. Önceki gün fenalaşan anne ve kızın, yapılan tetkikler sonucu zehirlendikleri öğrenildi. Durumu iyi İçtikleri meşrubatın içindeki buz yüzünden zehirlenen Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı'nın durumunun iyi olduğu kaydedildi. Zeynep Yılmaz'ın arkadaşları serum tedavisi gördüğü andan fotoğraf paylaşarak 'Nazar değdi' ifadesini kullandı.

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