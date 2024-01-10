Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın iddialı tarzı gündem oldu Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı, iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bu defa Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı ile sosyal medyada konuşuldu.

İddialı tarzıyla adından söz ettiren Yasemin Ilıcalı, ünlü bir markaya ait kıyafetleri bir giydi bir çıkardı.

16 yaşında

16 yaşındaki Yasemin Ilıcalı'yı görenler, paylaşımlara yorum ve beğeni yağdırdı. Ilıcalı çok beğenildi.

Acun dede

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 2020 yılında dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun, dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.