Acun Ilıcalı'nın milyonluk saati

Medya patronunun kolundaki Richard Mille marka kırmızı renk saatin, 1 milyon 713 bin 671 TL olduğu öğrenildi.

Yaptığı yarışma programlarıyla Türkiye'de önemli bir reyting toplayan Acun Ilıcalı, giyimi kuşamıyla en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Siyah renk takıntısı ile bilinen Ilıcalı, şu sıralar büyük bir izleyici kitlesi bulunan Survivor'un yapıldığı Dominik'te bile bu tutkusundan vazgeçmiyor.

Yüzlerce siyah tişörtü olan Ilıcalı'nın, bir de hatrı sayılır derecede saat koleksiyonu olduğu biliniyor.

1 MİLYON 713 BİN 671 TL'LİK SAAT

Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için paraya da kıyıyor.

Ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyan Ilıcalı, son olarak toplam değeri 1 milyon 713 bin 671 TL olan Richard Mille marka kırmızı renk saat aldı.

"KOLUNDA SERVET TAŞIYOR"

Ilıcalı, kolundaki saatle Survivor parkurlarında yarışmalara bile katılıyor. Ilıcalı'nın saatini gören bazı sevenleri, "Kolunda servet taşıyor." yorumlarında bulunuyor.