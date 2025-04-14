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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'la şaşırtmaya devam ediyor. Ilıcalı, önümüzdeki günlerde, 2 takımın 2 tane dokunulmazlık oyunu oynayacağını ve dokunulmazlığı kazanacak olan takımın Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Oyunları kazanan dört yarışmacı, Türkiye’ye giderek sevdikleriyle 24 saatlik bir görüşme hakkına sahip olacak. Bununla da yetinmeyen Ilıcalı, kendi kararıyla bu özel ödüle beşinci bir ismi daha ekleyeceğini açıkladı.

Sevgilisi Yiğit Poyran'ı Survivor'a yollayan ve çok özleyen Yasmin Erbil Acun Ilıcalı'nın açıklamasını yolda izleyerek ağladığı anları paylaştı.

"NE OLUR YİĞİT KAZANSIN"

Erbil "Şu an Acun'u dinleyip ağlamam. Ne olur Yiğit kazansın 24 saat Türkiye'de sevdikleriyle olacakmış" dedi.