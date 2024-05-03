Acun Ilıcalı'yı yıkan ölüm: Amcası hayatını kaybetti

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Medya patronu Acun Ilıcalı, amcasının kaybıyla sarsıldı.

Acun Ilıcalı’nın İzmit’te yaşayan amcası ve eski AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın kardeşi Gürbüz Ilıcalı, 86 yaşında hayatını kaybetti.

İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Kurucular üyesi yapan yüksek ziraat mühendisi Gürbüz Ilıcalı’nın cenazesi, bugün cuma namazını takiben İzmit Fevziye Camii'nden kaldırılarak, Acun Ilıcalı’nın anne ve babasının mezarlarının bulunduğu Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı’ndaki aile mezarlığında defnedilecek.

"İmrenilecek bir ömür"

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, amcası Gürbüz Ilıcalı'nın acısını bu kelimelerle anlattı:

İyilikten başka bir şey düşünmeyerek ,zorda kalanın yardımına koşarak, ailemize amcalık, babalık, dedelik yaparak geçen, örnek aldığım, imrenilenecek bir ömür.. Canımız Gürbüz amcamı kaybettik, başımız sağ olsun…