Adanada'ki konserinde İbrahim Tatlıses duygu dolu anlar yaşadı

AA
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 25 yıl aradan sonra Adana'da Çukurova Amfi Tiyatro'da sahne aldı.
Hayranlarıyla bir araya gelen Tatlıses, vatandaşlarla sohbet etti.
DİNLEYİCİLERDEN ALKIŞI ALDI
İbrahim Tatlıses, çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirirken, şarkılarına hayranları da eşlik etti.
Vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülenen Tatlıses, şarkı aralarında vatandaşlarla sohbet ederek duygusal anlar yaşadı.
İlgiyle takip edilen Tatlıses'in performansı, konser alanındaki dinleyiciler tarafından alkışlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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