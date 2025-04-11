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Adanalı'nın İdil'i oyuncu Selin Demiratar son haliyle gündem oldu

Adanalı'nın İdil'i oyuncu Selin Demiratar son haliyle gündem oldu Uzun süredir ekranlardan uzak olan 'Lise Defteri', 'Adanalı', 'Acı Hayat' gibi dizilerle meşhur olan Selin Demiratar, son haliyle dikkat çekti.