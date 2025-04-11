Adanalı'nın İdil'i oyuncu Selin Demiratar son haliyle gündem oldu

Haber Merkezi
Birçok favori projede yer alan ünlü oyuncu Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile nikah masasına oturdu.
Evlendikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Demiratar, oyunculuğu bıraktı.
Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Selin Demiratar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demiratar'ın son halini görenler "Yıllar Selin'i etkilemiyor" yorumunu yaptı. Oyuncu güzelliği ve düzgün fiziğiyle de genç kızlara taş çıkartıyor.
ÜNLÜ ARKADAŞLARINI BIRAKMADI
Hadise ve Seda Bakan ile dostluğuyla dikkat çeken Demiratar, sık sık buluşmalarda yer alıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış