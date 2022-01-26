Adele konserlerinin iptal nedeni kapris çıktı

Fatih Arda İpçioğlu Dünya Kupası'nda 9 kez finale çıktı, tarihe geçti

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Muğla'da yatağında ölü bulunan Gamze’nin anne ve babası gözaltında

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