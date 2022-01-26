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- Adele konserlerinin iptal nedeni kapris çıktı
Adele konserlerinin iptal nedeni kapris çıktı
Adele'in ABD konserlerinin iptal edilmesinin nedeni koronavirüse bağlanmıştı ancak sebep başka çıktı.
- Haber Merkezi
- 26.01.2022 - 07:17
- Güncelleme : 26.01.2022 - 07:26
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, ABD'nin Las Vegas kentindeki 24 konserini süresiz ertelediğini geçen hafta ağlayarak duyurdu. Adele, ertelemenin nedenini ise ekibindeki birçok kişinin koronavirüs olmasıyla açıkladı.
KAPRİS YAPIYOR
Şarkıcının duyuruyu 21 Ocak'taki ilk konserine 24 saat kala yapması hayranlarını kızdırırken, ertelemenin gerçek nedeninin Adele'in kaprisleri olduğu öne sürüldü.
Şarkıcının konserlerin gerçekleştirileceği Caesars Palace Colosseum'daki ses ve teknoloji sistemlerinin değiştirilmesini istemesi nedeniyle organizasyonun kaosa sürüklendiğini öne sürdü.