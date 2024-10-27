Adele: Nadir görülen su bakterisi yüzünden kısmen sağır kaldım

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Adele, tedavi edilmesi çok zor olduğu açıklanan nadir bir su bakterisiyle temas ettikten sonra 'kısmen işitme engelli' kaldı.

36 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, ağustos ayında konser serisi için Münih'te kaldığı süre boyunca "doğumdan daha kötü" olarak nitelendirdiği ağrı yaşadığını açıkladı.

SÜRECİ ANLATTI

Bir çocuk annesi şarkıcı, Las Vegas'taki Caesars Palace'taki sahne performansı esnasında sağlık sorununu, "Kulak enfeksiyonum var ve bu çok korkunç. Daha önce hiç böyle bir hastalık yaşamadım. Bu şimdiye kadar başıma gelen en acı verici şeydi. Doğumdan daha kötüydü" diye anlattı.

"BİRAZ SAĞIR KALDIM"

"Nadir bir su bakterisi. Tedavisi çok zor. Birkaç gün boyunca yanlış antibiyotik kullandım. Sonunda işe yarayan bir antibiyotik vermeyi başardılar" diyen Adele, "Birkaç kez kulağımı kesmek istedim. Artık acı çekmiyorum, bu harika ama sol kulağım biraz sağır kaldı" şeklinde konuştu.

MÜZİĞE ARA VERECEK

Las Vegas'ta 'Weekends With Adele' adıyla turnesine devam eden Adele, konser serisini tamamladıktan sonra müziğe ara verecek.

16 Grammy ödüllü şarkıcı, turnesini bu sonbaharda tamamladıktan sonra ara vereceğini yazın açıklarken, "Sadece dinlenmeye ihtiyacım var. Son yedi yılımı kendime yeni bir hayat inşa ederek geçirdim ve şimdi onu yaşamak istiyorum" demişti.