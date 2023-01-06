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    Adele: Zor yürüyorum

    ABD Las Vegas'ta konser veren İngiliz şarkıcı Adele, rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 08:10
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    Adele: Zor yürüyorum

    Dünyaca ünlü şarkıcı Adele; eski eşi Simon Konecki’den 2019 yılında boşandığında günde beş kez psikolojik terapi gördüğünü açıklamıştı. Ünlü şarkıcı formunun zirvesinde olmak için ara verdiği terapilere tekrar başladığını söylemişti.

    "Ağrılarım var"

    'Weekends with Adele' konserleri kapsamında müzikseverlerle buluşan İngiliz şarkıcı, sahnede yürümekte güçlük çekerken, "Bugünlerde zor yürüyorum. Çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum" dedi.

    Adele: Zor yürüyorum #1


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