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- Adele'den bikinili poz
Adele'den bikinili poz
45 kilo veren ve her fotoğrafında daha da zayıfladığı görülen ünlü şarkıcı Adele, ilk kez bikinili fotoğrafını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 12:47
Yaptığı diyet ve spor sayesinde 45 kilo verdiği öğrenilen ünlü şarkıcı Adele, her yeni fotoğrafıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, bu defa bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ
Adele’in, Jamaika desenlerini tercih etmesi ve saç stili tartışma yarattı. Notting Hill Karnavalı’nın koronavirüs nedeniyle iptal edilmesine dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.