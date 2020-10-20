Adele’in babası, komşusuna kızının şarkılarını söyletmiyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele’in babası, kızının şarkısını söyleyen komşusunu şikayet etti.

İngiliz şarkıcı Adele, babasının polise yaptığı bir şikayetle gündeme geldi.

32 yaşındaki şarkıcının 56 yaşındaki babası Mark Evans, Güney Galler’deki Bridgend bölgesindeki komşusunu, kızının şarkılarını çalıp söylemekten dolayı şikayet etti.

3 YAŞINDAYKEN KIZINI TERK ETTİ

Şarkıcı daha üç yaşındayken ailesini terk eden, Adele’in annesi Penny Adkins’i tek başına bırakan babanın, Adele hayranı olan komşusu Keeley Fry’ın şarkı söylemesinden memnun olmadığı belirtildi.

"ABARTIYOR"

21 yaşındaki komşu Fry, “Ben sadece Adele şarkılarını söylemeyi seviyorum. Tüm arkadaşlarım sesimin ona benzediğini söylüyor. Onun şarkılarını çalmayı da seviyorum. Şarkılarını yüksek sesle çalıyorum ama Mark Evans’ın iddia ettiği kadar değil.” ifadesini kullandı.