Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin son hali

2011 yılında yayınlanan dizide Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu karakterine hayat veren oyuncu Sedef Şahin, çok değişti.

Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı ve bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Adını Feriha Koydum'da Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu rolüne hayat veren Sedef Şahin, değişimiyle görenleri şaşırttı.

BEĞENİ YAĞDI

Şimdi 29 yaşında olan Şahin, son fotoğrafını sosyal medyada hesabından yayınladı.

Bir hayli kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren Sedef Şahin'in fotoğrafına beğeni yağdı.