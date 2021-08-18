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    Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin son hali

    2011 yılında yayınlanan dizide Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu karakterine hayat veren oyuncu Sedef Şahin, çok değişti.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 15:03
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    Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin son hali

    Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı ve bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Adını Feriha Koydum'da Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu rolüne hayat veren Sedef Şahin, değişimiyle görenleri şaşırttı.

    BEĞENİ YAĞDI

    Şimdi 29 yaşında olan Şahin, son fotoğrafını sosyal medyada hesabından yayınladı.

    Bir hayli kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren Sedef Şahin'in fotoğrafına beğeni yağdı.

    Adını Feriha Koydum un Cansu su Sedef Şahin son hali #1Adını Feriha Koydum un Cansu su Sedef Şahin son hali #2Adını Feriha Koydum un Cansu su Sedef Şahin son hali #3Adını Feriha Koydum un Cansu su Sedef Şahin son hali #4

    Adını Feriha Koydum un Cansu su Sedef Şahin son hali #5

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