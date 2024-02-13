Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin'in yeni mesleği şaşırttı

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Son olarak Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin, uzun zamandır ekranda yoktu.
Sedef Şahin, yeni mesleğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
"Öğretim üyesi oldum"
Şahin, 'Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve öğretim üyesi oldum.' notu ile takipçileriyle heyecanını paylaştı.
Tebrik yağdı
Şahin, özel bir üniversite tiyatro alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Ünlü oyuncunun bu gönderisine tebrik mesajları yağdı.
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