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Eski eşi Marko Jaric ile olan evliliğinden iki kız çocuk annesi olan 43 yaşndaki eski model Adriana Lima, iki yıl önce sevgilisi Andre Lemmers'ten bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Bir süredir Abu Dhabi'den sosyal medya paylaşımları yapan Lima, çöl ya da kumsal benzeri bir yerde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

EVLENDİLER

Lima, 2021'den beri birlikte olduğu film yapımcısı sevgilisi Andre Lemmers ile evlendiğini duyurdu.

Dünyaca ünlü model, Lemmers ile el ele tutuştuğu ve parmağında tek taş yüzükle poz verdi. Ancak karede Lemmers’ın yüzüğü görünmedi.

Ünlü isim paylaşımına "Resmi olarak Bayan Lima Lemmers" notunu iliştirdi.